Ученые опровергли интеллектуальность психопатов

Психопатия — синдром, который выражается в сочетании таких черт личности, как манипулятивность, неспособность к сопереживанию и искреннему раскаянию в причинении вреда другим живым организмам. В массовой культуре, например в кинематографе, персонажи с психопатией часто изображаются как люди с высоким интеллектом — и связь синдрома с мышлением подтверждают ряд исследований, сообщает издание Naked Science.

Однако точный характер этой корреляции изучен недостаточно. Чтобы восполнить пробел, ученые из Кембриджского университета и других вузов провели метаанализ 187 исследований о связи психопатии с интеллектом, которые проводились с 1941 по 2015 годы. Общий объем выборки составил 9010 человек со средним возрастом 32,2 года. Часть из них (4321 человек) проявляли антисоциальное поведение.

Результаты показали, что большинство (57 процентов) антисоциальных личностей относилось к криминальным психопатам. Чаще интеллект психопатов изучался с помощью культурно-независимого теста Кеттелла (CFT20-R), теста Векслера (WAIS) или матриц Равена (на абстрактное мышление). Первые два выявляли у психопатов незначительно сниженный интеллект, последний — нормальный интеллект.

По мнению авторов, эти данные указывают на то, что изображение психопатов как преимущественно интеллектуальных личностей не соответствует действительности. Более характерными чертами для психопатов являются импульсивность, склонность к криминальным действиям и аутоагрессия. Между тем в ряде случаев такие люди достигают высокого социального положения, несмотря на невысокий интеллект.