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27. 01. 2017

На трассе Минск-Микашевичи перевернулась маршрутка с пассажирами

Утром в пятницу, 27 января, около 07:50 на 91-м километре дороги Минск-Микашевичи перевернулось маршрутное такси Mercedes-Benz. Как сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин, человеческих жертв в ДТП не было, однако три пассажира маршрутки получили травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу для дальнейшего обследования, передает БелТА.
 
Сотрудники ГАИ установили, что причиной съезда автомобиля в кювет стал неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях.
 
Проверка по факту ДТП продолжается.
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