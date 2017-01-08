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27. 01. 2017

ЕАБР: белорусы начали экономить и "откладывать" деньги

В Беларуси в 2016 году произошел переход населения к сберегательной модели поведения и отход от поддержания прежнего уровня расходов в условиях снижения реальных располагаемых доходов. Такой вывод сделали аналитики Евразийского банка развития в своем макроэкономический обзоре, опубликованном 27 января.

"За январь-октябрь падение реальных располагаемых доходов населения Беларуси составило 7,3% по отношению к соответствующему периоду 2015 года. На этом фоне наблюдается более значительное сокращение расходов на конечное потребление домашних хозяйств. Так, в III квартале 2016 года расходы на конечное потребление домашних хозяйств по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года уменьшились на 6,1%  (кварталом ранее  –  минус  2,1%,  в  целом  за  2015  год  –  минус   2,4%)", - констатирует ЕАБР.

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