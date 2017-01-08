КГБ раскрыл все подробности дела Кныровича

Комитет госбезопасности Беларуси сообщил подробности дела задержанного известного бизнесмена Александра Кныровича. По данным правоохранителей, преступления совершались с 2014 года, сумма ущерба составляет около 45 млн долларов, а незаконно заработанные деньги выводились из страны.
В пятницу, 27 января, КГБ Беларуси сообщил по этому делу следующее:
"Установлено, что с 2014 г. представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции – предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).
Учредителем и директором ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является Кнырович Александр Станиславович, в отношении которого в 2008 г. ДФР КГК возбуждалось уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь. Он был освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба в порядке ст. 88-1 УК Республики Беларусь.
Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, «откат» и т.д.). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО «СарматТермо-Инжиниринг», также получавшие незаконные вознаграждения – 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий – до 7,5%).
При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.
КГБ: у Кныровича был централизованный "фонд распределения взяток"
В 2014-2016 гг. ООО «СарматТермо-Инжиниринг» поставило организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн рублей.
Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного «фонда распределения взяток» на оплату услуг должностных лиц в г. Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях.
Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, «закрепленными» за конкретными предприятиями и организациями.
В свою очередь прибыль ООО «СарматТермо-Инжиниринг», полученная в результате «заказных» торгов, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в т.ч. незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании.
При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.
Список задержанных бизнесменов и должностных лиц
24-26 января 2017 г. с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции ООО «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А. Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ»), А. Клец (РУП «Брестэнерго»), И. Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой»). Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО «Аншанс Плюс»), представлявший на бирже интересы КПУП «Гомельоблтеплосеть» и РУП «Свислочское ЖКХ».
В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь. Заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 («дача взятки») УК Республики Беларусь.
С учетом полученных материалов об уклонении ООО «СарматТермо-Инжиниринг» от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн. рублей 25 января 2017 г. задержаны директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь.
При проведении неотложных следственных действий изъята т.н. черная бухгалтерия ООО с информацией о «договорных» сделках, печати, бланки и документация подконтрольных А. Кныровичу фирм.
По результатам оперативной разработки, охватившей практически все регионы республики, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину.
Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых".
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