Прогноз ЕАБР: инфляция в Беларуси замедлится, курс рубля к доллару не упадет

Евразийский банк развития сделал прогноз основных макроэкономических показателей Беларуси на 2017-2019 годы. В частности, аналитики банка прогнозируют замедление инфляции в стране до 9,3% в 2017 году и до 6% в 2019 году.

"Планируемое дальнейшее повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания будут основными источниками инфляционного давления в начале 2017 г. Однако, как показал 2016 г., проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать подобные инфляционные всплески и удержать инфляционную динамику в рамках целевого ориентира НБ РБ. В 2017 г. инфляция прогнозируется на уровне 9,3% (декабрь к декабрю предыдущего года) с последующим снижением до 7,0% в 2018 г. и 6,0% в 2019 г.", говорится в макрообзоре ЕАБР, опубликованном 27 января.

"Дальнейшая стабилизация курса российского рубля на фоне прогнозируемого постепенного восстановления цен на нефть будет продолжать оказывать положительный эффект на динамику белорусского рубля. Ожидается некоторое укрепление номинального курса белорусского рубля к доллару США в краткосрочной перспективе, что будет способствовать закрытию существующего положительного разрыва по реальному курсу. В среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков", - сообщили в ЕАБР.