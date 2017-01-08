"Савушкин" 16 лет лидирует среди молочных брендов Беларуси

Подвел итоги ежегодный профессиональный конкурс «Брэнд года». Профессиональное жюри и потребители определили лучшие и самые любимые бренды стран. 16 лет к ряду в борьбе за любовь и доверие потребителей неизменно лидирует первый белорусский молочный бренд «Савушкин». Это единодушное решение международного профессионального жюри конкурса «Бренд года» и жителей страны, принявших участие в ежегодном социологическом опросе Центра системным бизнес технологий «SATIO».
Итак, «Савушкин» в 16-й раз подряд признан «БРЭНД-ЛИДЕРОМ» в категории «Молочная продукция». И в очередной раз стал брендом №1 в отдельно выделенной категории «Йогурты».
По данным национального опроса, лидером по знанию и предпочтению в категории «Молочная продукция» стал «Савушкин» - золотой бренд компании «Савушкин продукт», набравший более чем вдвое больше голосов, чем бренд ближайшего конкурента. Уверенно расположившийся на третьей строке рейтинга еще один бренд «Савушкиного продукта» – «Брест-Литовск». Кстати, согласно результатам опроса, более 58% опрошенных потребителей при покупке отдают предпочтение молочной продукции, производимой ОАО «Савушкин продукт».
Не стала исключением и вторая из двух товарных групп в категории молочных продуктов - «Йогурты». Основной бренд «Савушкин» компании «Савушкин продукт» уже четвертый год подряд остается безоговорочным лидером, по всем позициям опережая даже своего главного конкурента в десертной группе – крупнейшую транснациональну
«Первая строчка в рейтинге самых предпочитаемых молочных брендов - высшая оценка работы трехтысячного коллектива нашей компании. Эту высокую награду потребительской любви и доверия мы получаем в рамках профессиональног
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Национальный опрос, определяющий победителей в Потребительской номинации Профессиональног
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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