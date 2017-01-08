"Савушкин" 16 лет лидирует среди молочных брендов Беларуси

Подвел итоги ежегодный профессиональный конкурс «Брэнд года». Профессиональное жюри и потребители определили лучшие и самые любимые бренды стран. 16 лет к ряду в борьбе за любовь и доверие потребителей неизменно лидирует первый белорусский молочный бренд «Савушкин». Это единодушное решение международного профессионального жюри конкурса «Бренд года» и жителей страны, принявших участие в ежегодном социологическом опросе Центра системным бизнес технологий «SATIO».

Итак, «Савушкин» в 16-й раз подряд признан «БРЭНД-ЛИДЕРОМ» в категории «Молочная продукция». И в очередной раз стал брендом №1 в отдельно выделенной категории «Йогурты».

По данным национального опроса, лидером по знанию и предпочтению в категории «Молочная продукция» стал «Савушкин» - золотой бренд компании «Савушкин продукт», набравший более чем вдвое больше голосов, чем бренд ближайшего конкурента. Уверенно расположившийся на третьей строке рейтинга еще один бренд «Савушкиного продукта» – «Брест-Литовск». Кстати, согласно результатам опроса, более 58% опрошенных потребителей при покупке отдают предпочтение молочной продукции, производимой ОАО «Савушкин продукт».

Не стала исключением и вторая из двух товарных групп в категории молочных продуктов - «Йогурты». Основной бренд «Савушкин» компании «Савушкин продукт» уже четвертый год подряд остается безоговорочным лидером, по всем позициям опережая даже своего главного конкурента в десертной группе – крупнейшую транснациональну ю корпорацию «Данон». Сегодня йогурты компании хорошо известны и предпочитаемы белорусами. И каждый третий покупатель йогуртов кладет в свою корзину йогурты компании «Савушкин продукт» – «Савушкин», «Оптималь» и «Ласковое лето».

«Первая строчка в рейтинге самых предпочитаемых молочных брендов - высшая оценка работы трехтысячного коллектива нашей компании. Эту высокую награду потребительской любви и доверия мы получаем в рамках профессиональног о конкурса «Брэнд года» вот уже 16 лет подряд и искренне дорожим ей. Потребитель - наш главный ориентир. Так было, есть и так будет всегда. Неизменной остается и наша миссия: дарить людям радость и здоровье, производя только натуральные молочные продукты. Мы искренне рады, что наши потребители это ценят», – отмечает заместитель генерального директора ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

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Национальный опрос, определяющий победителей в Потребительской номинации Профессиональног о конкурса «Брэнд года», – это масштабное исследование с репрезентативной выборкой респондентов, охватывающее все регионы Беларуси. Этот опроса учитывают социальную дифференциацию потребителей по возрасту, полу, роду деятельности, региону, уровню дохода, образованию и семейному положению. Выбранный метод исследования максимально гарантирует его непредвзятость: в личных интервью использовались только открытые вопросы для спонтанного вспоминания брендов. Респонденты не выбирали ответ из перечня возможных, а сами называли предпочитаемые торговые марки: не только из числа белорусских, а из всего широкого перечня присутствующих на белорусском рынке брендов – и отечественных, и зарубежных. Результаты исследования утвердило голосование Международного жюри конкурса «Брэнд года-2016».