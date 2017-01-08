МТС завоевал главную награду конкурса «Брэнд года»

МТС удостоен самой высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016». Также мобильный оператор завоевал золото в номинации «Социально Ответственный брэнд» и признан лучшим в номинации «Брэнд-лидер в социальных сетях».

Победитель конкурса определялся путем исследования потребительских знаний брэндов и предпочтений, которое проходило во всей Беларуси в октябре и ноябре 2016 года.



– Мы очень рады такому высокому признанию и благодарны всем, кто внес вклад в эту победу – команде МТС, партнерам и волонтерам наших социальных проектов. Для компании уже стало доброй традицией получать наивысшую оценку в категории «Социально Ответственный брэнд», это свидетельствует о пользе наших проектов. Мы искренне приветствуем те компании, которые с каждым годом включаются в социальные активности, создавая тем самым нам конкуренцию. Ведь только таким образом – при поддержке и активном участии бизнеса в общественной жизни страны – мы сможем быть еще более эффективными. МТС продолжит совершенствоваться в работе, покоряя новые вершины, заботясь о своих абонентах, чтобы предоставлять им инновационные услуги и сервисы лучшего качества. Наши социальные проекты по-прежнему будут одними из важной составляющей МТС на рынке в Беларуси, – прокомментировал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.



За золотую медаль и право зваться лучшим в области КСО боролись компании, которые успешно ведут бизнес в Беларуси и занимают активную социальную позицию, внося значимый вклад в развитие общества.



– Компании сегодня озабочены оптимизацией бизнес-процессов, чаще всего им не до дополнительной социальной нагрузки. Тем ценнее и более значима сегодня победа для тех, кто даже в непростое время не остается в стороне от проблем общества, – прокомментировал итоги премии председатель жюри Александр Скрабовский.



МТС одной из первых компаний в Беларуси присоединилась к инициативе ООН «Глобальный договор» и уже много лет является лидером в области КСО. В 2016 году мобильный оператор совместно с Министерством образования Республики Беларусь реализовал комплексный проект по внедрению инноваций и технологий в образование.



В профессиональном конкурсе «Брэнд года» компания МТС участвовала в восьмой раз. Мобильный оператор традиционно получает высшее признание жюри и потребителей в различных номинациях.