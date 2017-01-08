Audi победила в двух номинациях конкурса «Best Cars 2017»

Авторитетное немецкое автомобильное издание «auto motor und sport» подвело итоги конкурса «Best Cars 2017», в котором победили сразу две новые модели Audi. Читатели «auto motor und sport» назвали лучшей моделью в категории «Малый класс» новый Audi A1, а в категории «Компактный класс» лучшей моделью был признан новый Audi A3.

«Двойная победа Audi в конкурсе «Best Cars 2017» дает нам дополнительный импульс в новом году. Этот успех наглядно демонстрирует превосходные качества наших моделей и дает нам уверенность по дороге в будущее», - заявил на официальной церемонии вручения наград, которая прошла в Штутгарте, председатель Совета правления AUDI AG Руперт Штадлер.

Audi A1

«Новые модели А1 и А3 олицетворяют традиционные ценности и высокие технологии Audi в компактном классе. Обе модели демонстрируют превосходные объемы продаж, и мы рассчитываем на рост спроса в сегменте премиальных городских автомобилей», - добавил член совета правления AUDI AG по сбыту и маркетингу Дитмар Фоггенрайтер.

Конкурс «Best Cars 2017» проводится изданием «auto motor und sport» на протяжении четырех десятков лет. В этом году европейские читатели выбирали лучшие модели из 378 моделей в 11 категориях. В категории «Малый класс» победила модель Audi A1, набравшая 20,7% голосов, тогда как Audi A3 была признана лучшей в категории «Компактный класс» 17,1% голосов. Кроме того, Audi Q7 занял второе место в категории «Большие SUV/Внедорожники », а модели Audi A4, Audi A6, Audi R8 Spyder и Audi Q2 заняли третьи места в категориях «Средний класс», «Большой средний класс», «Кабриолеты» и «Компактные SUV/Внедорожники » соответственно.