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30. 01. 2017

Двое пьяных учеников подожгли школу на Львовщине

 
Во Львовской области два ученика проникли в школу и подожгли дверь в класс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.
 
Сообщается, что в Турковское отделение полиции Самборского отдела 29 января поздно вечером поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. Как установили оперативники, причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы – два брата в возрасте 13 и 14 лет, которые проживают в одном из сел района.
 
Позже они признались, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули оконное стекло и проникли в школу. Они облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам ребят, они хотели украсть классный журнал.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до 15  лет лишения свободы. Родители детей будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей") КУоАП Украины. Проводится досудебное расследование.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пытались поджечь управление полиции.
 
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Источник: korrespondent.net

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