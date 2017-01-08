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31. 01. 2017

Ъ: минфин РФ предложил девальвировать российский рубль

Министерство финансов России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%, передает Коммерсант.

"При цене нефти в 55 долларов за баррель расчетный равновесный курс рубля составит без конвертации сверхплановых доходов 58,05 руб./$, при реализации этой политики – 64,9 руб./$. Бюджет, согласно этим расчетам, балансируется при цене нефти около $58 за баррель и курсе около 64 руб./$. Фактически финансовое министерство предполагает девальвацию рубля в нынешней ситуации ориентировочно на 10%", – пишет издание.

Также отмечается, что "согласно расчетам Минфина РФ, текущий курсовой уровень, порядка 60 рублей за доллар считается невозможным".

Напомним, доходы от экспорта нефти занимают в бюджете России на 2017 год около 37%. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.

Резервный фонд РФ будет полностью израсходован на покрытие дефицита госбюджета в 2017 году. Сам размер дефицита составит 3,2% ВВП или 2,75 трлн рублей.

Источник: korrespondent.net

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