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31. 01. 2017

Оформить заявку на кредит от банка ВТБ можно через USSD-запрос

Банк ВТБ сообщает о расширении возможностей дистанционного обслуживания для клиентов: теперь абоненты операторов мобильной связи Velcom и МТC также могут получить консультацию по кредиту, подобрать оптимальный вариант кредитования и оформить заявку на кредит, отправив USSD-запрос в формате *130*3#.

«После получения USSD-запроса на кредит наш специалист свяжется с клиентом в короткие сроки, ответит на все интересующие вопросы и подберет оптимальный вариант кредитования. Оформив онлайн-заявку, можно оперативно узнать предварительный результат рассмотрения», - пояснила Ирина Азаревич, начальник управления клиентской поддержки.

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