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31. 01. 2017

velcom откроет белорусам виртуальную реальность

Мобильный оператор velcom предложил белорусам шлемы виртуальной реальности HTC Vive, разработанные тайваньским производителем вместе с американским разработчиком игр Valve. Необычные устройства 31 января стали доступны покупателям по всей стране, сообщили в пресс-службе velcom.

Появление в торговой сети системы виртуальной реальности в velcom называют первым шагом. «Такое решение может показаться неожиданным, однако если посмотреть на глобальные тенденции, все становится логичным. Мировой рынок систем VR (Virtual Reality) и AR (Augmented Reality), «подогреваемый» миллиардами инвестиций, в ближайшие годы ожидает бурный рост. Рано или поздно мобильным операторам предстоит «подружиться» с технологиями виртуальной и дополненной реальности, тем более что они могут использоваться не только для развлечений», – отметили в компании.

Система HTC Vive представляет собой шлем виртуальной реальности, два беспроводных контроллера и две базовые станции, которые отслеживают каждое движение человека. Погружение в виртуальную реальность обеспечивают 32 сенсора, включая гироскоп, акселерометр и камеру. Для связи с базовыми станциями контроллеры в руках у пользователя оснащены специальными датчиками. В джойстики также встроены небольшие вибромоторы, которые призваны создавать реалистичные тактильные ощущения.

Для HTC Vive не нужен смартфон: устройство имеет два собственных AMOLED-экрана (по одному для каждого глаза) с разрешением 1200х1080 пикселей. «Картинку» также можно вывести на экран компьютера или телевизора. Основной сферой применения системы HTC Vive выступают игры, но также она позволяет смотреть фильмы с эффектом присутствия. Пользователям доступны и различные приложения – от рисования 3D-объектов до создания собственных «вселенных».

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