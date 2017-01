You will never know: лидер радиочартов Imany приедет в Минск весной

26 апреля звезда мировой поп-соул сцены даст единственный концерт в столичном Prime Hall. Билеты появились в продаже сегодня.

Imany — лидер Shazam-2016 среди минчан

Весной 2017 года концертное агентство «Атом Интертеймент» подарит белорусам серию встреч с лучшими современными представителями мировой шоу-индустрии. 1 марта меломаны смогут побывать на концерте британских суперзвезд Bastille. А 26 апреля столичных меломанов ждет встреча с самой Imany!

Летом прошлого года ремикс песни Imany Don't Be So Shy не сходил с верхних строчек чартов в Германии, Австрии, России и Польше и собрал более 200 млн просмотров на Youtube.

А совместный проект BBC и мобильного приложения Shazam Musical twin towns, который составляет рейтинг музыкальных поисковых запросов, выявил, что именно эта композиция пользовалась самой большой популярностью у минчан на протяжении почти всего прошлого года. И сейчас у столичных меломанов появляется возможность увидеть свою любимицу воочию.

Голос «как у людоеда»

Надя Младжао, взявшая сценический псевдоним Imany, родилась 37 лет назад во Франции, под Марселем. Она всегда мечтала стать певицей, ей не мешал даже низкий — по ее словам, «как у людоеда», — голос. Однако прежде чем исполнить мечту, экзотической красавице довелось поработать моделью. Девушка подписала контракт с Ford Models Europe и даже переехала в США ради контракта с Trump Model Management. Но в конце концов вернулась в Европу и вплотную занялась вокалом. Ждать воплощения мечты помогла закалка модели – Imany говорит, что работу на подиуме и сцену роднит профессиональное терпение и выработанная годами привычка к отказам.

В музыке Imany ищет подлинность и вечность. Ее ориентиры – артисты высшей музыкальной пробы: Трэйси Чапмен и Билли Холидэй, Нина Симон и Дженис Джоплин, Nirvana и Бен Харпер.

«Музыка – это воздух», – говорит Imany.

You will never know: теперь и в Беларуси!

Дебютный альбом Imany увидел свет в 2011 году. И сразу стало ясно – на музыкальном олимпе загорелась суперзвезда. Альбом стал платиновым во Франции и Греции, а в Польше получил этот статус трижды.

О своих концертах в соседней с Беларусью стране артистка вспоминает почти в каждом интервью, восхищаясь теплотой и сердечностью польской публики.

Запись живого выступления Imany на Полсате набрала на канале телекомпании в YouTube более трех миллионов просмотров.

После выпуска первого альбома Imany продюсировала саундтрек к фильму «Красотки в Париже» Одри Дана, расцвечивая фильм красками и ритмами, навеянными африканской музыкой.

В августе 2016 года Imany выпустила второй студийный альбом The Wrong Kind of War, презентация которого состоится в Минске этой весной.

Концерт состоится в Prime Hall 26 апреля.

Начало в 20:00.

Билеты поступили в продажу 31 января.

Цены билетов:

Танцпол — 70 рублей;

Сектора и столики от 60 до 140 рублей.

Инфолиния: +375 29 106 000 2, +375 29 75 111 75.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия – (без комиссии), в кассах города, а также на сайтах билетных операторов.