Самый известный белорусский дилетант отправился за границу, чтобы рассказать о Скорине

Известный любитель путешествий по Беларуси Юрий Жигамонт снял специальный выпуск программы «Падарожжа дылетанта», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Действие происходит в Праге, где в 1517 году издал первую книгу на белорусском языке знаменитый Франциск Скорина. С этого выпуска начинается новая страница в истории знаменитой передачи: теперь «Падарожжа дылетанта» создается при поддержке velcom и будет выходить на портале TUT.BY два раза в месяц.

Программа «Падарожжа дылетанта» впервые направилась за границу Беларуси, чтобы рассказать о тех местах, где когда-то жил и работал белорусский первопечатник Франциск Скорина. В передаче показано то самое здание, где, по мнению ученых, вышла в свет первая печатная книга на белорусском языке, а также многие других места, связанные с жизнью известного просветителя и гуманиста. В этом выпуске ведущий Юрий Жигамонт также обратил внимание на то, как тесно переплетены истории Чехии и Беларуси.

«Падарожжа дылетанта» существует уже больше 15 лет. За это время, конечно, произошло стремительное развитие новых технологий. И мне вместе с моей командой хотелось, чтобы как можно больше белорусов продолжали смотреть передачу и открывали её для себя, – отметил Юрий Жигамонт . – Новый формат и ресурс, на котором будет выходить программа, открывает перед ней новые большие возможности. Поэтому я очень благодарен партнерам – компании velcom и порталу TUT . BY – за то, что мы смогли сохранить самобытность «Падарожжа ў дылетанта » , но и вместе с этим дать новую жизнь программе».

Программа «Падарожжа дылетанта» выходила на телевидении с 2001 года. Было создано несколько сотен выпусков о деревнях, местечках и городах Беларуси. В 2012 году автор и ведущий программы Юрий Жигамонт был награжден Министерством культуры нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси».

«Падарожжа дылетанта» – это настоящий сильный белорусский бренд. Благодаря программе, белорусы могут открывать для себя все больше удивительных мест в родной стране. Нашей команде было интересно наблюдать за проектом на протяжении стольких лет его существования, и мы рады, что сейчас можем развивать его», – рассказала главный редактор TUT . BY Марина Золотова.

Пражская серия состоит из двух выпусков, первый можно увидеть уже 31 января, второй – через неделю, 7 февраля. После поездки в Чехию самый известный дилетант вернётся к путешествиям по Беларуси с новыми направлениями и интересными фактами.