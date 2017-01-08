Самый известный белорусский дилетант отправился за границу, чтобы рассказать о Скорине

Известный любитель путешествий по Беларуси Юрий Жигамонт снял специальный выпуск программы «Падарожжа дылетанта», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Действие происходит в Праге, где в 1517 году издал первую книгу на белорусском языке знаменитый Франциск Скорина. С этого выпуска начинается новая страница в истории знаменитой передачи: теперь «Падарожжа дылетанта» создается при поддержке velcom и будет выходить на портале TUT.BY два раза в месяц.
Программа «Падарожжа дылетанта» впервые направилась за границу Беларуси, чтобы рассказать о тех местах, где когда-то жил и работал белорусский первопечатник Франциск Скорина. В передаче показано то самое здание, где, по мнению ученых, вышла в свет первая печатная книга на белорусском языке, а также многие других места, связанные с жизнью известного просветителя и гуманиста. В этом выпуске ведущий Юрий Жигамонт также обратил внимание на то, как тесно переплетены истории Чехии и Беларуси.
«Падарожжа дылетанта» существует уже больше 15 лет. За это время, конечно, произошло стремительное развитие новых технологий. И мне вместе с моей командой хотелось, чтобы как можно больше белорусов продолжали смотреть передачу и открывали её для себя, – отметил Юрий Жигамонт. – Новый формат и ресурс, на котором будет выходить программа, открывает перед ней новые большие возможности. Поэтому я очень благодарен партнерам – компании velcom и порталу TUT.BY – за то, что мы смогли сохранить самобытность «Падарожжаў дылетанта», но и вместе с этим дать новую жизнь программе».
Программа «Падарожжа дылетанта» выходила на телевидении с 2001 года. Было создано несколько сотен выпусков о деревнях, местечках и городах Беларуси. В 2012 году автор и ведущий программы Юрий Жигамонт был награжден Министерством культуры нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси».
«Падарожжа дылетанта» – это настоящий сильный белорусский бренд. Благодаря программе, белорусы могут открывать для себя все больше удивительных мест в родной стране. Нашей команде было интересно наблюдать за проектом на протяжении стольких лет его существования, и мы рады, что сейчас можем развивать его», – рассказала главный редактор TUT.BY Марина Золотова.
Пражская серия состоит из двух выпусков, первый можно увидеть уже 31 января, второй – через неделю, 7 февраля. После поездки в Чехию самый известный дилетант вернётся к путешествиям по Беларуси с новыми направлениями и интересными фактами.
«500-летие первой печатной книги Франциска Скорины – это значительная дата, которая заслуживает большого внимания, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. – Национальная история и культура – очень важные ценности для нашей компании. Программа «Падарожжа дылетанта» лично для меня является таким сокровищем, которое для многих белорусов знакомо с детства. Возобновление в современном цифровом формате позволит ещё больше расширить круг её зрителей и поклонников».
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