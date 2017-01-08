Юрист: начисление налогов задним числом не противоречит закону

Многие белорусские предприниматели получают письма из госорганов с требованием уплатить налоги за заключенные в прошлом договоры с фирмами, которые впоследствии были признаны лжепредпринимательскими структурами. При этом бизнесу проще заплатить, потому что в противном случае предпринимателей ждут проверки. Ситуацию Телеграфу прокомментировал Николай Артемьев, старший юрист международной юридической фирмы COBALT:
"Отнесение коммерческой организации или ИП к «лжепредпринимат
Данный Указ претерпел существенные изменения, в связи с принятием в 2016 г. Указа Президента Республики Беларусь № «14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» (действует с 23 апреля 2016 г.).
На сегодняшний день определенные негативные последствия несут не только субъекты, включенные в реестр, т.е. так называемые «лжепредпринимат
Исходя из законодательства
При получении контрагентами таких предписаний необходимо учитывать следующее.
Во-первых, контрагент «лжепредпринимат
Если контрагент представит в налоговый орган декларацию с внесенными корректировками, а также уплатит налоги, он не будет привлекаться к административной ответственности за неуплату налогов.
Обращаем внимание, что при несогласии с предписанием по закону у контрагента есть право на подачу возражений в течение 20 рабочих дней с даты получения предписания.
При подаче возражений предписание органа финансовых расследований КГК считается автоматически утратившим силу.
В случае если предписание не исполняется или поступили возражения, орган финансовых расследований КГК имеет право назначить и провести внеплановую проверку контрагента напрямую либо через налоговый орган по месту постановки на учет. Таким образом, подача возражений влечет за собой риск назначение внеплановой проверки.
Также следует отметить, что наличие сведений о фактах совершения операций с «лжепредпринимат
При получении предписания, в целях оценки возможных рисков и негативных последствий контрагенту в каждом конкретном случае следует проанализировать содержание полученного предписания, все фактические обстоятельства по делу, документы по совершенным хозяйственным операциям и принять одно из следующих решений: о добровольной уплате доначисленных налогов либо о подаче возражений на предписание".
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