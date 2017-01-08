Юрист: начисление налогов задним числом не противоречит закону

Многие белорусские предприниматели получают письма из госорганов с требованием уплатить налоги за заключенные в прошлом договоры с фирмами, которые впоследствии были признаны лжепредпринимательскими структурами. При этом бизнесу проще заплатить, потому что в противном случае предпринимателей ждут проверки. Ситуацию Телеграфу прокомментировал Николай Артемьев, старший юрист международной юридической фирмы COBALT:

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"Отнесение коммерческой организации или ИП к «лжепредпринимат ельской структуре», а также связанные с этим последствия регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 № 488 (в ред. от 19.01.2016) «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств».

Данный Указ претерпел существенные изменения, в связи с принятием в 2016 г. Указа Президента Республики Беларусь № «14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» (действует с 23 апреля 2016 г.).

На сегодняшний день определенные негативные последствия несут не только субъекты, включенные в реестр, т.е. так называемые «лжепредпринимат ельские структуры», но и их контрагенты – в части доначисления налогов и административной ответственности.

Исходя из законодательства , контрагентам «лжепредпринимат ельских структур» могут быть предъявлены предписания о доначислении налогов по хозяйственным операциям с такими структурами за предыдущие периоды.

При получении контрагентами таких предписаний необходимо учитывать следующее.

Во-первых, контрагент «лжепредпринимат ельской структуры» должен получить официальное предписание (под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении); во-вторых, такое предписание должно исходить от органа финансовых расследований КГК; в-третьих, предписание должно соответствовать определенным требованиям (содержать указание на соответствующее заключение Департамента финансовых расследований КГК, первичные учетные документы, отражающие хозяйственные операции с «лжепредпринимат ельской структурой», совершенные в период, указанный в заключении, и конкретное требование об исчислении и уплате налогов и представлении уточненной налоговой декларации в ИМНС по месту постановки на учет.

Если контрагент представит в налоговый орган декларацию с внесенными корректировками, а также уплатит налоги, он не будет привлекаться к административной ответственности за неуплату налогов.

Обращаем внимание, что при несогласии с предписанием по закону у контрагента есть право на подачу возражений в течение 20 рабочих дней с даты получения предписания.

При подаче возражений предписание органа финансовых расследований КГК считается автоматически утратившим силу.

В случае если предписание не исполняется или поступили возражения, орган финансовых расследований КГК имеет право назначить и провести внеплановую проверку контрагента напрямую либо через налоговый орган по месту постановки на учет. Таким образом, подача возражений влечет за собой риск назначение внеплановой проверки.

Также следует отметить, что наличие сведений о фактах совершения операций с «лжепредпринимат ельскими структурами» влечет отнесение такого субъекта к высокой группе риска для целей назначения плановых проверок.

При получении предписания, в целях оценки возможных рисков и негативных последствий контрагенту в каждом конкретном случае следует проанализировать содержание полученного предписания, все фактические обстоятельства по делу, документы по совершенным хозяйственным операциям и принять одно из следующих решений: о добровольной уплате доначисленных налогов либо о подаче возражений на предписание".