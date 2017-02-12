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01. 02. 2017

В Беларуси ожидается снежная погода

Источник фото: Telegraf.by

1 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2 февраля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Центральной Европы. Ночью в отдельных районах Витебской области ожидается небольшой снег, утром и днем по юго-западной половине республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будут отмечаться туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, при прояснениях она понизится до -12°С, максимальная днем -5..+2°С, передает Белгидрометцентр.

3 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтального раздела, перемещающегося с запада на восток республики. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -4..+1°С.

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