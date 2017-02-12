В Беларуси ожидается снежная погода

1 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
2 февраля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Центральной Европы. Ночью в отдельных районах Витебской области ожидается небольшой снег, утром и днем по юго-западной половине республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будут отмечаться туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, при прояснениях она понизится до -12°С, максимальная днем -5..+2°С, передает Белгидрометцентр.
3 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтального раздела, перемещающегося с запада на восток республики. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -4..+1°С.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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