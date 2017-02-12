В Конго разбился боевой вертолет с белорусским экипажем

В горах провинции Северная Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) разбились два боевых вертолёта Ми-24 ВВС ДРК, сообщает бельгийское агентство Belga. Один экипаж состоял из грузинских граждан, второй – из граждан Беларуси.

Инцидент произошел утром 27 января в ходе разведывательного полета по обнаружению повстанцев из группировки М23. Один из вертолетов задел лопастями верхушки деревьев и потерпел крушение. Второй вертолёт начал искать первую машину, но также разбился. Между тем французское издание Veritas Info передает, что вертолеты сбили повстанцы из переносных ЗРК "Стрела".



По данным армянского razm.info, вертолет с гражданами Грузии совершил жесткую аварийную посадку, а «белорусская» машина разбилась. Сообщается, что все белорусы живы, но получили ранения и были госпитализированы. Грузинский экипаж пропал без вести.



В минобороны Грузии подтвердили факт авиакатастрофы, заявив, что летчики не имеют отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории Конго в качестве частных лиц.

Между тем МИД пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказад, что министерство иностранных дел и посольство Беларуси в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте. По его словам, пока официальных сведений нет, передает БелТА.