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01. 02. 2017

На «Гродно-Азот» грузовик повредил трубопровод с аммиаком

Днем 31 января на территории предприятия «Гродно-Азот» прибывший под загрузку продукции грузовой автомобиль сторонней организации, двигаясь по территории предприятия под запрещающий знак по высоте, повредил трубопровод, по которому подается жидкий аммиак.

Оперативно трубопровод был отключен, а опасная зона ограждена. Пострадавших нет, сообщили на предприятии.

Угрозы жизни и здоровью людей на предприятии и жителей города нет, уверяют в «Гродно-Азот».

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