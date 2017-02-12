Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь постановлением Совета Министров от 26 января №75 с 1 февраля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 79,1 до 89,5 долларов за 1 тонну, на прямогонный бензин - с 43,5 до 49,2, на товарные бензины - с 23,7 до 26,8, на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 23,7 до 26,8.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов изменялись 1 января. Тогда они были снижены.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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