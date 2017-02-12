Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь постановлением Совета Министров от 26 января №75 с 1 февраля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 79,1 до 89,5 долларов за 1 тонну, на прямогонный бензин - с 43,5 до 49,2, на товарные бензины - с 23,7 до 26,8, на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 23,7 до 26,8.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов изменялись 1 января. Тогда они были снижены.