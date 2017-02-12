В Минске задержали украинского журналиста

Украинского журналиста Виталия Сизова, который приехал со съемочной группой "Общественного телевидения Донбасса", задержали ночью 1 февраля в Минске. Как отметил журналист в Facebook, около 02:00 его забрали из отеля и отвезли в отделение милиции, где он пробыл четыре часа.

По его словам, в Минске он планировал освещать работу Трехсторонней контактной группы и без проблем получил аккредитацию белорусского МИД.

В милиции Виталию Сизову рассказали, что Россия запретила ему въезд на свою территорию до 2021 года, а поскольку Беларусь и РФ составляют Союзное государства, то запрет распространяется и на Беларусь. В итоге журналисту рекомендовали покинуть страну в течение 24 часов.