В Минске налог для квартиросдатчиков вырос на 11%

В Минске в среднем на 11% увеличены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. Об этом говорится в решении Мингорисполкома от 21 декабря 2016 года №260, которое опубликовано 1 февраля на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь ставки подоходного налога за жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи составляют в месяц для первой экономико-планировочной зоны 30,5 рублей, для второй - 25,5, третьей и четвертой - 21,5, пятой - 17,5.
Ставки за металлический или деревянный гараж, машино-место для первой экономико-планировочной зоны установлены в размере 10 рублей, для второй - 8,5, для третьей, четвертой и пятой - 6,5; за железобетонный или кирпичный гараж – 12,8 рубля для первой и второй экономико-планировочных зон, для третьей, четвертой и пятой - 11,7.
За другое нежилое помещение ставки составят за 1 квадратный метр площади 5 рублей - для первой и второй экономико-планировочных зон, 3,3 - для третьей, 2,8 - для четвертой и пятой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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