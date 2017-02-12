В Минске налог для квартиросдатчиков вырос на 11%

В Минске в среднем на 11% увеличены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. Об этом говорится в решении Мингорисполкома от 21 декабря 2016 года №260, которое опубликовано 1 февраля на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь ставки подоходного налога за жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи составляют в месяц для первой экономико-планировочной зоны 30,5 рублей, для второй - 25,5, третьей и четвертой - 21,5, пятой - 17,5.

Ставки за металлический или деревянный гараж, машино-место для первой экономико-планировочной зоны установлены в размере 10 рублей, для второй - 8,5, для третьей, четвертой и пятой - 6,5; за железобетонный или кирпичный гараж – 12,8 рубля для первой и второй экономико-планировочных зон, для третьей, четвертой и пятой - 11,7.

За другое нежилое помещение ставки составят за 1 квадратный метр площади 5 рублей - для первой и второй экономико-планировочных зон, 3,3 - для третьей, 2,8 - для четвертой и пятой.