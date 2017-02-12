БЖД расширяет продажу билетов в интернете

Для развития дистанционных каналов продаж и повышения их удобства для потребителей Белорусская железная дорога расширяет агентскую сеть продажи билетов через интернет. В частности, вводится в эксплуатацию веб-система ООО «Билет маркет» на сайте biletix.by, сообщили в БЖД.

Оплата электронных билетов на сайте осуществляется с помощью банковских карт. Здесь также доступен возврат электронных билетов на сайте. По вопросам оформления, оплаты и возврата билетов на biletix.by пользователи могут обратиться по контактным данным сайта.

Кроме того, планируется создать мобильную версию biletix.by и развить сеть субагентов по продаже проездных документов. В планах продажа электронных билетов в общественных местах за наличный расчет с возможностью распечатать его уже непосредственно перед посадкой в поезд на станции отправления.