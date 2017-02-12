БЖД расширяет продажу билетов в интернете

Для развития дистанционных каналов продаж и повышения их удобства для потребителей Белорусская железная дорога расширяет агентскую сеть продажи билетов через интернет. В частности, вводится в эксплуатацию веб-система ООО «Билет маркет» на сайте biletix.by, сообщили в БЖД.
Оплата электронных билетов на сайте осуществляется с помощью банковских карт. Здесь также доступен возврат электронных билетов на сайте. По вопросам оформления, оплаты и возврата билетов на biletix.by пользователи могут обратиться по контактным данным сайта.
Кроме того, планируется создать мобильную версию biletix.by и развить сеть субагентов по продаже проездных документов. В планах продажа электронных билетов в общественных местах за наличный расчет с возможностью распечатать его уже непосредственно перед посадкой в поезд на станции отправления.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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