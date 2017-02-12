"Белаэронавигация": угрозы столкновения самолетов над Жлобином не было

Угрозы столкновения самолетов в небе над Жлобином 31 января не было, сообщил начальник Минского районного диспетчерского центра "Белаэронавигации" Александр Барташевич, комментируя видео о возможном опасном сближении самолетов.
По его словам, безопасный интервал между самолетами может быть как вертикальный (300 метров), так и горизонтальный (10 километров). «Даже очень опытный человек не может с земли определить высоту самолета визуально. Когда самолет находится на высоте 35 тыс. футов и расходится с другим самолетом с интервалом в 1 тыс. футов, с земли кажется, что они находится в одной точке", - отметил он, передает БелТА.
Александр Барташевич отметил, что безопасный интервал между судами контролируют как бортовые системы самолетов, так и локаторы с земли, в связи с чем нарушение невозможно пропустить или утаить.
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