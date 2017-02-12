Минские магазины проведут в феврале дни скидок

Дни скидок на непродовольственные товары пройдут в феврале в торговых организациях Минска. Так, магазины ТЦ "Столица" 11 и 25 февраля предложат скидки от 5% до 50%.

15-процентные скидки предоставят ООО "Старт-Х" и ЗАО "Кристалл" (просп. Независимости, 39) 1, 8, 15 и 22 февраля, ТООО "Северянка" - 8, 15, 21 и 22 февраля, ЗАО "1000 мелочей" - 2, 9, 16 и 23 февраля, ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - 13, 22 и 23 февраля.

Скидки в размере 17% в ЦУМе будут 11, 18 и 25 февраля, в ГУМе - 9 и 23 февраля.

В ТКУП "Универмаг Беларусь" 7, 14, 21 и 28 февраля предоставят скидки в 20%, ООО "Торговый дом "На Немиге" - 1, 8, 15 и 22 февраля, УП "Кирмаш" - 1 февраля, ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - 8, 15, 22 февраля.