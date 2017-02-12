Минские магазины проведут в феврале дни скидок

Дни скидок на непродовольственные товары пройдут в феврале в торговых организациях Минска. Так, магазины ТЦ "Столица" 11 и 25 февраля предложат скидки от 5% до 50%.
15-процентные скидки предоставят ООО "Старт-Х" и ЗАО "Кристалл" (просп. Независимости, 39) 1, 8, 15 и 22 февраля, ТООО "Северянка" - 8, 15, 21 и 22 февраля, ЗАО "1000 мелочей" - 2, 9, 16 и 23 февраля, ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - 13, 22 и 23 февраля.
Скидки в размере 17% в ЦУМе будут 11, 18 и 25 февраля, в ГУМе - 9 и 23 февраля.
В ТКУП "Универмаг Беларусь" 7, 14, 21 и 28 февраля предоставят скидки в 20%, ООО "Торговый дом "На Немиге" - 1, 8, 15 и 22 февраля, УП "Кирмаш" - 1 февраля, ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - 8, 15, 22 февраля.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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