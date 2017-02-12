Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 15:29
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

Проект Кодекса об образовании представили на обсуждение

Проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение, заявил 1 февраля министр образования Игорь Карпенко. "Хотели бы, чтобы общественность высказала определенное мнение, позицию по проекту кодекса", - сказал он.

Проект документа находится на сайте министерства образования в рубрике "В центре внимания" для широкого обсуждения, передает БелТА.

Проект кодекса планируется в установленном порядке внести в Палату представителей до июля. 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.