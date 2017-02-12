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01. 02. 2017

В одном из минских гаражей самовозгорелась машина

Источник фото: МЧС

В одном из минских гаражей, расположенных по улице Гурского, 38а загорелась машина – Volkswagen Passat 1987 года выпуска. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в моторном отсеке.

Инцидент произошел утром 31 января, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место вызова спасатели потушили возгорание.

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