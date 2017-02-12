Водитель был пьян и лишен прав: раскрыты подробности кровавого ДТП под Речицей

Представители Госкомитета судебных экспертиз раскрыли подробности ДТП под Речицей утром 27 января. Около 06:40 Mazda-626, в которой находились трое человек, остановилась, чтобы пассажирка смогла выйти в лес. Когда она вернулась, в автомобиль врезался встречный Fiat Bravo SX. Управлявший им 70-летний житель Речицы погиб, как 27-летний водитель Mazda и его 34-летний пассажир. Пассажирка была госпитализирована с переломом руки.
По словам экспертов, на обоих автомобилях были зимние шины. Вместе с тем водитель Mazda в июне 2014 года он был лишен прав за пьяную езду на три года.
Кроме того, в крови всех, кто находился в Mazda, был алкоголь, в том числе у водителя его около 2 промилле при допустимых 0,29. Погибший водитель встречной машины был трезв.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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