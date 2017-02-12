Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 15:24
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

Водитель был пьян и лишен прав: раскрыты подробности кровавого ДТП под Речицей

Представители Госкомитета судебных экспертиз раскрыли подробности ДТП под Речицей утром 27 января. Около 06:40 Mazda-626, в которой находились трое человек, остановилась, чтобы пассажирка смогла выйти в лес. Когда она вернулась, в автомобиль врезался встречный Fiat Bravo SX. Управлявший им 70-летний житель Речицы погиб, как 27-летний водитель Mazda и его 34-летний пассажир. Пассажирка была госпитализирована с переломом руки.

смотрите также Под Речицей Mazda не пропустила Fiat: погибли оба водителя и пассажир

По словам экспертов, на обоих автомобилях были зимние шины. Вместе с тем водитель Mazda в июне 2014 года он был лишен прав за пьяную езду на три года.

Кроме того, в крови всех, кто находился в Mazda, был алкоголь, в том числе у водителя его около 2 промилле при допустимых 0,29. Погибший водитель встречной машины был трезв.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.