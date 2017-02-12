МИД Польши упразднил договор о создании «Белсата»

Прежний договор между МИД Польши и Польским телевидением насчет создания «Белсата» уже упразднен. Об этом сообщил в материале для газеты Rzeczpospolita «МИД смотрит на восток. Кропотливая нормализация отношений с Беларусью» госсекретарь в вопросах безопасности, восточной и европейской политики МИД Польши Марек Зюлковский.

При этом он выказал готовность начать с командой «Белсата» дискуссию о том, как изменить его, чтобы помочь найти нужного спонсора и престиж важного средства белорусской коммуникации», — написал высокопоставленный чиновник в материале.

По информации Радио "Свобода", польский МИД подписал письмо о полном прекращении финансирования «Белсата» еще 30 декабря 2016 года.