Днем в Беларуси температура может подниматься до +1

2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине республики снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. Утром в западных и центральных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
3 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтального раздела, перемещающегося с запада на восток республики. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -5..+1°С, передает Белгидрометцентр.
4 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке территории сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем по юго-востоку страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-