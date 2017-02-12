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02. 02. 2017

Днем в Беларуси температура может подниматься до +1

2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине республики снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. Утром в западных и центральных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

3 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтального раздела, перемещающегося с запада на восток республики. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -5..+1°С, передает Белгидрометцентр.

4 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке территории сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем по юго-востоку страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.

 

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