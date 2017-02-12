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02. 02. 2017

Нацбанк: население и предприятия Беларуси ожидают девальвации и скачка инфляции

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Предприятия и население Беларуси пока сохраняют достаточно высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий. Об этом было заявлено 1 февраля на расширенном заседании правления Национального банка, сообщили в регуляторе

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По мнению представителей Нацбанка восстановление доверия к действиям экономических властей возможно только при условии реализации взвешенной и ответственной политики.

При этом, отметили они, такая политика должна быть подкреплена конкретными действиями и результатами.

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