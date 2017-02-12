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02. 02. 2017

Минск пока не дал согласия на встречу Лукашенко и Путина

Александр Лукашенко и Владимир Путин Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина и может пройти в первой половине февраля в Москве перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. О том, что такая встреча планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества.

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В аппарате постоянного комитета Союзного государства отметили, что встреча президентов находится в стадии подготовки, но точная дата заседания пока не согласована. Россия  предложила провести его 9 февраля, но Минск пока не дал своего подтверждения. В посольстве Беларуси в РФ сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала, передают «Известия».

Заседание Высшего госсовета проходит поочередно в Беларуси и России раз в год. В нем участвуют главы государств, парламентов, премьер-министры и члены правительств двух стран.

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