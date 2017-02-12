Минск пока не дал согласия на встречу Лукашенко и Путина

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина и может пройти в первой половине февраля в Москве перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. О том, что такая встреча планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества.
В аппарате постоянного комитета Союзного государства отметили, что встреча президентов находится в стадии подготовки, но точная дата заседания пока не согласована. Россия предложила провести его 9 февраля, но Минск пока не дал своего подтверждения. В посольстве Беларуси в РФ сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала, передают «Известия».
Заседание Высшего госсовета проходит поочередно в Беларуси и России раз в год. В нем участвуют главы государств, парламентов, премьер-министры и члены правительств двух стран.
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-