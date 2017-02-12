Очереди сохраняются на границе Беларуси со странами ЕС

Очереди из фур сохраняются на границе Беларуси с Литвой и Латвией, из легковых авто - на границе с Польшей. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета по состоянию на 08:00 2 февраля.

Так, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди стоят 70 фур, в "Котловке" – 10, еще 10 - в "Григоровщина" на границе с Латвией.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Брест" в очереди стоят 60 легковушек.