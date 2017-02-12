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02. 02. 2017

На пожаре в Лепельском районе погиб человек, еще девять эвакуировали

Один человек погиб, еще девять были эвакуированы при пожаре в деревне Боровка в Лепельском районе. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Трагедия произошла ночью 2 февраля.

В результате пожара погиб хозяин квартиры 1980 года рождения, из квартир, расположенных на втором и третьем этажах, были эвакуированы девять человек.

Причина пожара устанавливается. 

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