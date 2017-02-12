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02. 02. 2017

В Пинске пьяный электромонтер напал с ножом на учащегося ПТУ

В Пинске мужчина ударил ножом в область сердца 20-летнего учащегося Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности, сообщили УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел поздно вечером 31 января. Молодой человек был госпитализирован.

Телесные повреждения пострадавшему в его комнате в общежитии нанес нетрезвый электромонтер 1998 года рождения в результате ссоры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ст.139 (покушение на убийство) УК. Подозреваемый задержан.

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