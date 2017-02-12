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02. 02. 2017

В Гродно три человека отравились метиловым спиртом: двое умерли

Три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Один из пострадавших 1963 года рождения нашел на площадке сбора бытовых отходов полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью и предложил своим соседям, мужчине 1958 и женщине 1971 года рождения, ее распить.

Компания распила почти всю бутылку, но около 03:00 им всем стало плохо. Мужчины умерли у себя дома, а женщину с тяжелым отравлением успели доставить в больницу.

Согласно экспертам, все трое отравились метиловым спиртом. Женщину спасло лишь то, что она выпила меньше других.

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