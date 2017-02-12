В Гродно три человека отравились метиловым спиртом: двое умерли

Три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Один из пострадавших 1963 года рождения нашел на площадке сбора бытовых отходов полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью и предложил своим соседям, мужчине 1958 и женщине 1971 года рождения, ее распить.
Компания распила почти всю бутылку, но около 03:00 им всем стало плохо. Мужчины умерли у себя дома, а женщину с тяжелым отравлением успели доставить в больницу.
Согласно экспертам, все трое отравились метиловым спиртом. Женщину спасло лишь то, что она выпила меньше других.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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