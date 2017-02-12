На выходных в Беларуси ожидается кратковременный снег

3 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет падать.

4 февраля в юго-восточных регионах сохранится влияние атмосферного фронта, уходящего на восток на территорию России, на северо-западе страны погоду будет определять область повышенного давления. В основном по юго-восточной части республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем 0..-6°С, передает Белгидрометцентр.

5 февраля погоду будет формировать в основном область повышенного давления, днем на юго-западе и северо-востоке скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, в северных районах при прояснениях понижение до -13°С; максимальная днем 0..-7°С.