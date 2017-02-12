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03. 02. 2017

Мирный сыграет за Беларусь против Румынии в матчах Кубка Дэвиса

В Минске 3 февраля начнется матч первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии. Беларусь занимает 38-е место в командном рейтинге Кубка Дэвиса, Румыния - 31-е. Победитель матча в следующем раунде борьбы за выход в Мировую группу в сентябре сыграет с командой Австрии.

В стартовом одиночном поединке на корт выйдут Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) и Адриан Унгур (313). Вслед за ними сыграют Егор Герасимов (341) и Мариус Копил (129). Парная встреча состоится 4 февраля. В ней за Беларусь заявлены Максим Мирный (25-й номер парного рейтинга) и Егор Герасимов. Их соперниками будут Хория Текау (18) и Николай Фрунза (524). 5 февраля состоятся еще два одиночных поединка: Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур.

Капитаны команд после первого игрового дня могут произвести замены. 

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