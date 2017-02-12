Мирный сыграет за Беларусь против Румынии в матчах Кубка Дэвиса

В Минске 3 февраля начнется матч первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии. Беларусь занимает 38-е место в командном рейтинге Кубка Дэвиса, Румыния - 31-е. Победитель матча в следующем раунде борьбы за выход в Мировую группу в сентябре сыграет с командой Австрии.
В стартовом одиночном поединке на корт выйдут Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) и Адриан Унгур (313). Вслед за ними сыграют Егор Герасимов (341) и Мариус Копил (129). Парная встреча состоится 4 февраля. В ней за Беларусь заявлены Максим Мирный (25-й номер парного рейтинга) и Егор Герасимов. Их соперниками будут Хория Текау (18) и Николай Фрунза (524). 5 февраля состоятся еще два одиночных поединка: Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур.
Капитаны команд после первого игрового дня могут произвести замены.
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-