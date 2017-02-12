15 белорусских туристов заблудились в горах Украины

В горах Закарпатской области Украины 2 февраля заблудились 15 туристов из Беларуси. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Туристы сами позвонили в Службу спасения, заявив, что во время отдыха в долине Драгобрат Раховского района потеряли ориентир из-за плохой видимости и заблудились. Для оказания помощи была отправлена группа спасастелей.
Через 2,5 часа заблудившихся нашли в районе горы Жандарм и доставили на турбазу, где туристы остановились на отдых. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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