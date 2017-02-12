15 белорусских туристов заблудились в горах Украины

В горах Закарпатской области Украины 2 февраля заблудились 15 туристов из Беларуси. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Туристы сами позвонили в Службу спасения, заявив, что во время отдыха в долине Драгобрат Раховского района потеряли ориентир из-за плохой видимости и заблудились. Для оказания помощи была отправлена группа спасастелей.

Через 2,5 часа заблудившихся нашли в районе горы Жандарм и доставили на турбазу, где туристы остановились на отдых. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.