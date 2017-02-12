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03. 02. 2017

Белорусские хоккеисты с мячом не вышли в полуфинал чемпионата мира

Сборная Беларуси по хоккею с мячом не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира в шведском Сандвикене. В четвертьфинальном поединке белорусы проиграли действующему чемпиону - команде России со счетом 17:0.

3 февраля белорусские хоккеисты встретятся с командой Германии в матче за 7-8-е итоговые места мирового чемпионата.

Неудачника в следующем сезоне заменит Канада, выигравшая турнир в группе В. 

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