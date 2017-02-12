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03. 02. 2017

Лукашенко: чиновники тоже заслуживают внимания

Источник фото: tut.by

Ни один чиновник в Беларуси без ведома президента не посмел бы взять себе кредит на строительство дома в Дроздах на несколько десятков лет под 3% годовых. Об этом 3 февраля в ходе «Большого разговора» заявил глава государства Александра Лукашенко. По его словам, это неэтично и граничит с правонарушением.

Если бы такое было, сказал президент, то такого чиновника «уже завтра Шуневич с Вакульчиком (главы МВД и КГБ – Телеграф) завели бы под уши».

Вместе с тем, сказал Александр Лукашенко, законом такие кредиты не запрещены, тем более что банк "мог сойти с ума и выдать такой кредит".

По его словам, «чиновники не собаки и не сволочи». «Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, пргосударственные, которые цены имеют не меньше сельчан. И если бы такой хороший крепкий госслужащий пришел ко мне, я бы мог дать такой кредит, но я не давал», - сказал он, отметив, что такой кредит лучше, чем попытки получить взятки от бизнеса.

По мнению президент, «чиновники тоже заслуживают некого внимания, но долбать их, а потом от них чего-нибудь требовать нельзя». «Я хотя бы какой-то клочок земли должен был им дать», - подчеркнул он, подтвердив выделение чиновникам участков на 5-10 соток в Дроздах.

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Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
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