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03. 02. 2017

Лукашенко: глава «Амкодора» свой первый доллар заработал на продаже пирожков

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Частный бизнес - это когда человек сам создал предприятие, а не когда приватизировал, потому что в случае приватизации человек приходит на все готовое, а не создает с нуля. Об этом 3 февраля в ходе «Большого разговора» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В качестве примера развития бизнеса он привел Александра Шакутина, который «начинал с пирожков, продавал пирожки и свой первый доллар заработал на продаже пирожков».

Вместе с тем, по его словам, у «Амкодора» те же проблемы, что и у госпредприятий, в том числе не хватает оборотных средств.

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Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
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