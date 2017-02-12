Лукашенко: глава «Амкодора» свой первый доллар заработал на продаже пирожков

Частный бизнес - это когда человек сам создал предприятие, а не когда приватизировал, потому что в случае приватизации человек приходит на все готовое, а не создает с нуля. Об этом 3 февраля в ходе «Большого разговора» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В качестве примера развития бизнеса он привел Александра Шакутина, который «начинал с пирожков, продавал пирожки и свой первый доллар заработал на продаже пирожков».

Вместе с тем, по его словам, у «Амкодора» те же проблемы, что и у госпредприятий, в том числе не хватает оборотных средств.