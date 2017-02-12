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03. 02. 2017

Лукашенко: Частную землю никто не отберет? – Да бросьте вы!

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусы пока не созрели к частной собственности на землю. Об этом заявил 3 февраля в ходе «Большого разговора с президентом» глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Не стоит торопиться», - подчеркнул он, отметив, что землю в Беларуси можно без проблем арендовать на долгое время.

«Чем частная собственность отличается от аренды? Частная собственность, значит, никто не отберет? Да бросьте все! У нас же конфискация имущества (по уголовным статьям – Телеграф), а чем земля отличается от другого имущества?» - задался вопросом он.

По его словам, отсутствие частной собственности на землю – «одна из причин, почему у нас земля ухоженная и отличается от наших соседей».

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