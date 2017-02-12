Лукашенко: Частную землю никто не отберет? – Да бросьте вы!

Белорусы пока не созрели к частной собственности на землю. Об этом заявил 3 февраля в ходе «Большого разговора с президентом» глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Не стоит торопиться», - подчеркнул он, отметив, что землю в Беларуси можно без проблем арендовать на долгое время.
«Чем частная собственность отличается от аренды? Частная собственность, значит, никто не отберет? Да бросьте все! У нас же конфискация имущества (по уголовным статьям – Телеграф), а чем земля отличается от другого имущества?» - задался вопросом он.
По его словам, отсутствие частной собственности на землю – «одна из причин, почему у нас земля ухоженная и отличается от наших соседей».
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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