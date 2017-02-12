Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 16:08
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
03. 02. 2017

Лукашенко обещал амнистировать убийцу Завадского

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» 3 февраля заявил, что предлагал осужденному к пожизненному заключению убийце журналиста Дмитрия Заводского, который пропал 7 июля 2000 года, полную амнистию, если тот покажет труп и расскажет, как это сделал. «Он отказался», - отметил глава государства.

«Чтобы языком не плявузгали, готов был освободить от наказания», - подчеркнул он.

По его словам, также ни одна из версий о пропавших в 1999 году белорусских политиках, пока не подтвердилась. «Я это не забыл. В обществе много разных версий, но я самый заинтересованный в этом человек. Если бы так было, как говорят наши слишком обеспокоенные, то где-нибудь бы это было. Надеюсь, что где-то их следы есть», - сказал он.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.