Лукашенко обещал амнистировать убийцу Завадского

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» 3 февраля заявил, что предлагал осужденному к пожизненному заключению убийце журналиста Дмитрия Заводского, который пропал 7 июля 2000 года, полную амнистию, если тот покажет труп и расскажет, как это сделал. «Он отказался», - отметил глава государства.

«Чтобы языком не плявузгали, готов был освободить от наказания», - подчеркнул он.

По его словам, также ни одна из версий о пропавших в 1999 году белорусских политиках, пока не подтвердилась. «Я это не забыл. В обществе много разных версий, но я самый заинтересованный в этом человек. Если бы так было, как говорят наши слишком обеспокоенные, то где-нибудь бы это было. Надеюсь, что где-то их следы есть», - сказал он.