Лукашенко обещал амнистировать убийцу Завадского

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» 3 февраля заявил, что предлагал осужденному к пожизненному заключению убийце журналиста Дмитрия Заводского, который пропал 7 июля 2000 года, полную амнистию, если тот покажет труп и расскажет, как это сделал. «Он отказался», - отметил глава государства.
«Чтобы языком не плявузгали, готов был освободить от наказания», - подчеркнул он.
По его словам, также ни одна из версий о пропавших в 1999 году белорусских политиках, пока не подтвердилась. «Я это не забыл. В обществе много разных версий, но я самый заинтересованный в этом человек. Если бы так было, как говорят наши слишком обеспокоенные, то где-нибудь бы это было. Надеюсь, что где-то их следы есть», - сказал он.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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