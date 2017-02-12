Лукашенко: самый большой враг Коли - Эйсмонт

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля во время "Большого разговора" со СМИ и представителями общественности, что его младший сын Николай не хочет становиться президентом. По словам главы государства, он, как другие сыновья, не любит публичности, не болеют звездностью и не думают, что президент – это царствование.

Александр Лукашенко рассказал, что самый большой враг Николая – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Если сфотографируют, то жутко реагирует, что меня порой настораживает», - отметил он. По словам президента, пока показывать детей для пиара он не будет, но, «когда будет нужно, то покажем этих детей».