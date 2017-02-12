Лукашенко: самый большой враг Коли - Эйсмонт

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля во время "Большого разговора" со СМИ и представителями общественности, что его младший сын Николай не хочет становиться президентом. По словам главы государства, он, как другие сыновья, не любит публичности, не болеют звездностью и не думают, что президент – это царствование.
Александр Лукашенко рассказал, что самый большой враг Николая – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Если сфотографируют, то жутко реагирует, что меня порой настораживает», - отметил он.
По словам президента, пока показывать детей для пиара он не будет, но, «когда будет нужно, то покажем этих детей».
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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