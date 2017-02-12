Лукашенко рассказал о своей «белорусской мечте»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» 3 февраля заявил, что мечтает, чтобы в Беларуси люди, «заглядывая в карман, не чувствовали себя ущербными, чтобы всегда была копейка».
«Я был бы рад, чтоб не то что хватало денег, а чтобы человек мог всегда удовлетворить свои нужды», - сказал он.
По его словам, он хочет, чтобы Беларусь была тихой и спокойной для жизни людей. Все остальное – сильной и богатой – мы потом придумаем», - подчеркнул он.
«Я хочу, чтобы каждого белоруса тянуло сюда. Если ваша душа будет здесь, значит, я не зря прожил свое президентство», - добавил Александр Лукашенко.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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