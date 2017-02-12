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03. 02. 2017

Лукашенко рассказал о своей «белорусской мечте»

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» 3 февраля заявил, что мечтает, чтобы в Беларуси люди, «заглядывая в карман, не чувствовали себя ущербными, чтобы всегда была копейка».

«Я был бы рад, чтоб не то что хватало денег, а чтобы человек мог всегда удовлетворить свои нужды», - сказал он.

По его словам, он хочет, чтобы Беларусь была тихой и спокойной для жизни людей. Все остальное – сильной и богатой – мы потом придумаем», - подчеркнул он.

«Я хочу, чтобы каждого белоруса тянуло сюда. Если ваша душа будет здесь, значит, я не зря прожил свое президентство», - добавил Александр Лукашенко.

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