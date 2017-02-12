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06. 02. 2017

В Беларуси в понедельник облачно, возможен снег

В понедельник 6 февраля в Беларуси ожидается облачно. Преимущественно по юго-западной половине пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого.

Максимальная температура воздуха -7.. -13°С, по юго-западу -3.. -6 °С, передает Белгидрометцентр.

В Минске возможен небольшой снег (вероятность 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -7.. -9°С.

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