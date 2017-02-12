Белорусские теннисисты обыграли румын в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису 3—5 февраля в Минске со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Во втором круге 7—9 апреля белорусские теннисисты встретятся с Австрией.
В первый день встречи Илья Ивашко проиграл Адриану Унгуру — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а Егор Герасимов победил Мариуса Копила — 6:3, 6:4, 6:4. Во второй день Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Затем Илья Ивашко (175) уступил Мариусу Копилу (129) — 5:7, 4:6, 1:6, но в решающем поединке Егор Герасимов (341-е место в рейтинге АТП) выиграл у Адриана Унгура (313) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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