Белорусские теннисисты обыграли румын в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису 3—5 февраля в Минске со счетом 3:2 обыграла команду Румынии в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Во втором круге 7—9 апреля белорусские теннисисты встретятся с Австрией.

В первый день встречи Илья Ивашко проиграл Адриану Унгуру — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а Егор Герасимов победил Мариуса Копила — 6:3, 6:4, 6:4. Во второй день Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Затем Илья Ивашко (175) уступил Мариусу Копилу (129) — 5:7, 4:6, 1:6, но в решающем поединке Егор Герасимов (341-е место в рейтинге АТП) выиграл у Адриана Унгура (313) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

