Минское "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ

5 февраля минское "Динамо" провело заключительный выездной поединок в рамках регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, обыграв по буллитам "Югру" из Ханты-Мансийска со счетом 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).
Шайбы: 1:0 - Лапенков (0.14). 1:1 - Клинкхаммер (34.50, в большинстве). 1:2 - Коробов (42.56). 2:2 - Людучин (52.12, в большинстве). 2:3 - Палушай (65.00 решающий буллит).
Благодаря успеху в Ханты-Мансийске, «зубры» набрали 98 очков и гарантировали себе место в восьмерке сильнейших Западной конференции, а также участие в плей-офф девятого сезона КХЛ.
7 февраля на льду "Минск-Арены" динамовцы примут хоккеистов "Витязя".
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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