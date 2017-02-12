Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 09:25
-8°C
Завтра -13°C
-8°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
06. 02. 2017

Минское "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ

5 февраля минское "Динамо" провело заключительный выездной поединок в рамках регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, обыграв по буллитам "Югру" из Ханты-Мансийска со счетом 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы: 1:0 - Лапенков (0.14). 1:1 - Клинкхаммер (34.50, в большинстве). 1:2 - Коробов (42.56). 2:2 - Людучин (52.12, в большинстве). 2:3 - Палушай (65.00 решающий буллит).

Благодаря успеху в Ханты-Мансийске, «зубры» набрали 98 очков и гарантировали себе место в восьмерке сильнейших Западной конференции, а также участие в плей-офф девятого сезона КХЛ.

7 февраля на льду "Минск-Арены" динамовцы примут хоккеистов "Витязя".

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Хоккей
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.