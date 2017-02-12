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06. 02. 2017

В Беларуси к новому учебному году переработают школьную программу

Школьная программа в Беларуси будет переработана к новому учебному году, заявил 5 февраля заместитель премьер-министра Василий Жарко в программе "Контуры" телеканала ОНТ.

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По его словам, при разработке новых учебных программ будет учитываться опыт советской школы, а также современные передовые тенденции других стран.

Вице-премьер также отметил, что педагоги порой выполняют не свойственные им функции, хотя прежде всего должны в полном объеме дать учебную программу ученику. 

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