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06. 02. 2017

Меньше чем в Беларуси новых машин покупают только в Украине

В Беларуси в 2016 году на тысячу жителей приходилось три проданных новых легковых автомобиля. Меньше их было продано лишь в воющей Украине – 1 на 1000 жителей. Для сравнения в Литве этот показатель составляет 7, в Латвии – 8, в России – 9, в Польше – 11.

Лидер рейтинга – Люксембург, где в 2016 году на 1000 жителей продавалось 89 новых автомобилей, что почти в 30 раз превышает белорусский показатель, свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования объемов продаж автомобилей и численности населения в стране по итогам 2016 года.

В троих европейских лидеров входят также Исландия (56 автомобилей) и Бельгия (48).

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