Меньше чем в Беларуси новых машин покупают только в Украине

В Беларуси в 2016 году на тысячу жителей приходилось три проданных новых легковых автомобиля. Меньше их было продано лишь в воющей Украине – 1 на 1000 жителей. Для сравнения в Литве этот показатель составляет 7, в Латвии – 8, в России – 9, в Польше – 11.
Лидер рейтинга – Люксембург, где в 2016 году на 1000 жителей продавалось 89 новых автомобилей, что почти в 30 раз превышает белорусский показатель, свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования объемов продаж автомобилей и численности населения в стране по итогам 2016 года.
В троих европейских лидеров входят также Исландия (56 автомобилей) и Бельгия (48).
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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